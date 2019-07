Promotion LGBTI : Oustaz Alioune SALL pour l’expulsion de l’ONG Oxfam du Sénégal

Le prêcheur Alioune Sall s’est prononcé sur l’affaire Oxfam qui défraie la chronique depuis plusieurs jours. Il se dit favorable à l’expulsion de cette Ong du pays. «Je pense que l’ancien président Abdoulaye Wade voulait récupérer leur agrément.



Je pense que les présidents connaissent des choses sur les Ong que les populations ignorent… Je suis toujours en phase avec les recommandations de la religion musulmane.



Qui indique : quand une personne ou une organisation quelconque vient pour instaurer des pratiques qui sont contraires aux religions et aux bonnes mœurs des citoyens, on ne doit pas la laisser prospérer», a dit oustaz Alioune Sall qui demande l’application des mesures prisent par l’ancien président Abdoulaye Wade et le chef de l’Etat Macky Sall. Des propos rapportés par Seneweb.