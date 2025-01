Promotion de la démocratie : Christopher Fomunyoh et El Malick Ndiaye évoquent des réformes

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu vendredi le directeur régional pour l’Afrique au National Democratic Institute (NDI), un think tank international basé aux États-Unis, Christopher Fomunyoh, reconnu pour son engagement en faveur de la promotion de la démocratie et du renforcement de la gouvernance à travers le monde.



Selon une note de l’Assemblée nationale du Sénégal, au cours de cet entretien, M. Fomunyoh a réitéré l’engagement du NDI à soutenir le parlement sénégalais dans la mise en œuvre de ses projets prioritaires. « Il a également souligné l’importance d’adopter des approches novatrices pour faire face aux défis actuels, en vue d’améliorer l’efficacité des institutions démocratiques », indique le texte.



Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale a présenté les grandes lignes des réformes envisagées pour renforcer la transparence, l’efficacité et l’accessibilité du Parlement. Ces réformes comprennent, notamment, la révision des textes et procédures, la modernisation et la digitalisation des processus parlementaires, ainsi que la création d’une chaîne de télévision parlementaire dédiée à mieux informer les citoyens et à encourager leur participation active aux débats publics.



Les deux responsables ont également exploré les perspectives d’une collaboration accrue entre le NDI et l’Assemblée nationale. « Ils ont convenu de la nécessité de renforcer la formation des parlementaires et de développer les capacités institutionnelles du Parlement, tout en poursuivant leurs efforts conjoints pour favoriser une gouvernance inclusive et une meilleure interaction avec les citoyens », peut-on lire dans le texte.



leSoleil-sn

Mame Fatou Kébé