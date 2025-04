Promotion des chaînes de valeur automobile : La Cea juge essentielles, les zones économiques spéciales

Selon un communiqué de presse, cette visite, organisée du 25 au 27 mars 2025, par le gouvernement de la province du Gauteng, en Afrique du Sud, en étroite collaboration avec la Zone économique spéciale automobile de Tshwane (Zaset) et qui visait à examiner les mesures incitatives et les exigences favorisant le développement de Zes performantes, a réuni des décideurs politiques et des représentants du secteur privé de Namibie et du Lesotho.



Lors des consultations, informe la même source, la Cheffe de la section « Industrialisation inclusive » du Bureau sous-régional de la Cea pour l’Afrique australe (Bsr-AA), Mme Olayinka Bandele, a souligné le rôle crucial que joue la Cea pour soutenir le développement des secteurs industriels de la région, en utilisant la Zlecaf comme point d’ancrage. Elle a déclaré que la CEA collabore avec le Secrétariat de la Zlecaf, la Commission de l’Union africaine (Cua) et des institutions financières telles qu’Afreximbank et la Banque africaine de développement (Bad) pour obtenir des résultats concrets dans le secteur automobile.



Mme Bandele a également fait savoir qu’une future circulation fluide des biens, des services et des personnes à travers les frontières soutiendra les chaînes de valeur régionales du secteur, en le reliant aux chaînes de valeur mondiales. Elle a souligné la volonté croissante des États membres de développer leur industrie automobile, susceptible de propulser des secteurs clés de l’économie, notamment en créant un volume accru d'emplois durables. Elle a également souligné que le secteur automobile est l’un des secteurs clés identifiés, doté d’une capacité durable à promouvoir la coopération industrielle régionale, grâce à son potentiel de contenu local important, qui permet une valorisation accrue des matières premières provenant de divers pays.



Le Directeur du Développement commercial de Tasez Msokoli Ntombana, a présenté le paysage de l’industrie automobile sud-africaine et le rôle que Tasez y joue actuellement. Il a insisté sur la nécessité d’avoir une politique efficace, l’engagement du secteur privé et un cadre réglementaire propice au succès des Zes. Il a souligné l’importance d’intégrer les petites, moyennes et microentreprises (Pme) à la chaîne de valeur automobile, car elle offre de nombreuses opportunités, de l’approvisionnement en matières premières à la fabrication, la distribution et le service après-vente.



La visite technique à la Zes a permis aux hauts fonctionnaires de se rendre à sept usines qui fournissent des composants automobiles à Ford Motors et d’appréhender l’étendue des capacités de production, notamment en termes de technologies, d’approvisionnement en matières premières et d’exploitation.





Adou Faye

Le Bureau sous-régional de la Cea pour l’Afrique australe, a organisé une visite technique sur les zones économiques spéciales (Zes), afin de promouvoir les chaînes de valeur automobiles en Afrique australe.Source : https://www.lejecos.com/Promotion-des-chaines-de-v...