Promotion du tourisme sénégalais : L’Aspt drague le marché américain

Jeudi 16 Septembre 2021

Vendre davantage la « Destination Sénégal » reste une préoccupation de taille pour l’Agence sénégalaise de promotion touristique. L’agence pilotée par Papa Mahawa Diouf a séjourné au pays de l’Oncle Sam du 2 au 9 septembre. Objectif? Promouvoir le tourisme sénégalais sur le « marché américain émetteur avec un nombre d’arrivée de 40 mille touristes annuels en moyenne ».



Durant le séjour, l’Aspt dit avoir déployé plusieurs actions de promotion et d’information mettant en avant la diversité de l’offre touristique du Sénégal. En ce sens, l’on rapporte que dans le cadre d’un atelier organisé le 3 septembre, et en présence de la diaspora sénégalaise et des professionnels du tourisme américain, l’Aspt a présenté l’offre de la « Destination Sénégal » et sa stratégie de promotion sur le marché des Usa. Cela, en présence, également, du consul général à New-York, de la compagnie Air-Sénégal.SA, de l’Aibd et de Las.SA ainsi que d’autres partenaires.



L’Aspt a présenté sa stratégie sur ce marché aux professionnels du secteur tels que l’agence productrice de voyages à destination de l’Afrique Taste Makers Africa, et Essence Ventures Africa. C’est dans ce sillage que l’Aspt a tenu une séance de travail avec les organisateurs du festival annuel « Essence Full Circle » qui invite « les personnes d’ascendance africaine du monde entier à retourner en Afrique avec pour mission d’unir les Africains du continent avec leurs frères et sœurs de la diaspora ».



Dans la foulée, l’agence dit avoir, en outre, tenu le mardi 7 septembre, une séance de travail avec l’Association des Tour-Opérateurs américains (Ustoa) dont 79 de ses membres commercialisent des destinations africaines. Dans le cadre de ces échanges, l’Aspt envisage une adhésion à l’Ustoa, afin de bénéficier de tous les avantages liés au statut de membre d’un réseau B to B composé de 145 TO (Tours Opérateurs), 565 membres associés.



Dans cette même perspective, l’organisme gouvernemental en charge de la promotion de la « Destination Sénégal » prévoit également d’organiser un éductour (voyage de découverte) avec des TO ciblés de l’USTOA, afin de favoriser l’élargissement du nombre d’opérateurs commercialisant le Sénégal.



L’Aspt et le Harlem tourism board (l’Office du tourisme de Harlem) qui est un organisme très influent dans la promotion de la culture et de l’histoire afro-américaine vont prochainement parapher, d’après l’agence, un mémorandum d’entente pour établir un cadre de collaboration entre les deux entités.



Toutes ces actions de promotion, dont l’objectif principal est de stimuler les flux de voyageurs au départ du marché touristique nord-américain, vont également permettre à la compagnie Air-Sénégal.SA de développer l’exploitation commerciale de sa nouvelle ligne, soutient enfin l’agence promotion touristique du Sénégal.

Bassirou MBAYE





Source : A la suite de l’ouverture de la ligne Dakar-New York par Air-Sénégal.SA, l’Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) a effectué une mission de prospection aux Etats-Unis, du 2 au 9 septembre 2021. Une mission qui s’inscrit dans le cadre de développer les flux touristiques des Etats Unis vers la destination Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Promotion-du-tourisme-sene...

