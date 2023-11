Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Promotrice de « Global Properties Senegal »: Mariame Seck, une jeune dynamique et passionnée au service de l’immobilier Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2023 à 19:32 | | 0 commentaire(s)| Mariame Seck s’est installée à Londre pour obtenir un NBA en gestion internationale à l’Université du Pays de Galles à Cardiff après avoir obtenu une licence en administration des affaires et un master en marketing et ventes à Supdeco. En 2011, elle a pris la décision de retourner au Sénégal pour créér sa propre organisation. Avant, elle a travaillé pendant plusieurs années à la Garantie Trust Bank en Gambie et dans une entreprise immobilière, en tant que relationship manager pour les particuliers fortunés. Mariame Seck a aussi, travaillé dans une entreprise immobilière à Londre en tant que responsable des ventes. C’est en ce moment là que le concept Global Properties a été formé.

Mariame Seck, jeune dynamique et passionnée de l’immobilier a décidé de mettre à profit sa connaissance du marché de l’immobilier afin de jeter les bases, suite à une relation à long terme d’organisations en Gambie, au Kenya, au Ghana. Après, elle eu l’idée de créér « Global Properties Senegal » au pays de la Téranga. Constatant un vide sur le marché de l’immobilier, elle a préféré entrer dans ce marché pour combler ce vide.



Ainsi, elle reste d’avis qu’une entreprise, ayant une solide connaissance dans le domaine de l’immobilier est nécessaire au Sénégal. Et, elle souhaite apporter son aide au Sénégal et la Diaspora pour toute personne qui veut investir dans ce domaine. Si, elle a lancé « Home in Dakar by Rems », un magasin de meubles, d’accessoires et de décoration, c’est parce que le domaine l’intéresse.



Cette femme, mère de deux enfants et membre d’une organisation, appelé, « Young Gambian’s funs » ne désire rien d’autre que de passer du temps de qualité avec sa famille. Mariame Seck est également, représentante sénégalaise de ce groupe afro entreprenariat, dont l’objectif est d’aider les mères gambiennes en situation défavorisée, via des activités de collecte de fonds.





Accueil Envoyer à un ami Partager