Propagande de la cause Lgbt : Jamra alerte sur la visite du Premier ministre canadien Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau est annoncé à Dakar la semaine prochaine. Sa visite entre dans le cadre d’une tournée qui le mènera du 6 au 14 février dans certains pays africains, dont le Sénégal. Il s’entretiendra avec le chef de l’État Macky Sall, sur des sujets visant à resserrer davantage les liens qui unissent les deux pays de la Francophonie. Grand défenseur de la cause des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (Lgbt), Trudeau ne rate jamais l’occasion d’interpeller les Présidents africains sur le respect des droits des minorités sexuelles. Suffisant pour Jamra de tirer la sonnette d’alarme et inviter au respect des valeurs cardinales du Sénégal.



Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 19:49 | | 2 commentaire(s)|

« L’Ong islamique Jamra et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, « Mbañ gacce », exhortent le président Macky Sall et le peuple sénégalais à la plus grande vigilance. Et de continuer, au-delà de nos diversités ethniques et confessionnelles, à nous arque-bouter autour des nobles valeurs, facteurs de paix et de stabilité sociale, que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres, ainsi que les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise », a déclaré imam Mactar Gueye.



Saly Sagne (Stagiaire-Actusen.sn)

