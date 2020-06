Propagation du virus: Équation, Dakar franchit, à elle seule, la barre des 5000 cas positifs Loin d’être une prédiction, ce lundi, la région de Dakar battra un record sinistre dans la propagation de la pandémie Covid-19, en franchissant la barre des 5000 cas.

Hier dimanche, rappelle SeneCafeActu, la région comptabilisait 4999 cas repartis dans les districts de Dakar-Ouest (870), Dakar-Centre (807), Dakar-Nord (797) et Dakar-Sud (797).



Suivent les districts de la banlieue avec Guédiawaye (274 cas, Mbao (211), Rufisque (167), Pikine (139), Keur Massar (133), Sangalkam (123), Yeumbeul (105) et Diamniadio (76).



Certes, Dakar est la ville la plus peuplée du Sénégal, avec près de 4 millions d’habitants, dont la densité est plus accentuée dans la banlieue.

D’où l’équation : quelle réponse ou mesure concrète pour contenir cette expansion de la pandémie. Avec des populations à faible revenu, ou vivant au jourle jour, des mesures restrictives ont failli pousser les populations à la rébellion...

