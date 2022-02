Propos blasphématoires de Serigne Lamine Sall : Le Cnra somme Walf Tv de présenter ses excuses et... Suite à une plainte de l’Eglise après la diffusion sur Walf Tv de l’émission "Diné ak Diamono", le Conseil national de régulation de l’audiovisuel met en demeure la chaîne de télévision Walf Tv et la somme de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme définitif à de pareils manquements. Le CNRA l'invite également à observer une application stricte de la réglementation, de présenter ses excuses à la communauté Catholique et aux Sénégalais, dans le prochain numéro de l'émission dont il est question.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022 à 16:42 | | 0 commentaire(s)|

D'aprés le Cnra, le non-respect de la présente mise en demeure, expose Walf Tv aux sanctions prévues par la loi.



La présente mise en demeure est notifiée à Walf Tv et publiée partout où besoin sera.





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook