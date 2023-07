Prostitution à Fatick : La main lourde du juge

Tous attendaient avec impatience le verdict qui est tombé hier. Dans son délibéré, la juridiction a ordonné l'emprisonnement à 5 ans, dont 2 ans ferme contre Aliou Ndour pour le délit de tentative de viol ; 2 ans dont 6 mois ferme contre Adama Ngom pour diffusion d'images et vidéos à caractère pornographique ; 6 mois ferme et interdiction d'exercer la profession de vendeur de pharmacie contre Albert Sagna, pour tentative d'avortement et enfin, 6 mois assortis de sursis pour l'étudiante Adama Taw Fall et l'agent de l'USSEIN, Mansour Correa, pour tentative d'avortement et complicité.



Pour rappel, tout est parti de vidéos nudes que Dieynaba Dione, une jeune fille de 17 ans, avait envoyées à Adama Ngom pour qu'elle lui trouve des clients dans le réseau de prostitution qu'elle détiendrait. Elle a demandé à Adama Ngom de lui trouver de nouveaux partenaires. Celle-ci lui a alors proposé de se filmer nue et de lui envoyer les vidéos qui se sont retrouvées en train les mains de Aliou Ndour, qui a fait chanter Dieynaba Dione pour coucher avec elle.