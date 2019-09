Prostitution masculine: Les 4 personnes arrêtées parlent de raisons financières

La prostitution masculine gagne du terrain. Certains jeunes s’engagent dans ce choix compliqué de la prostitution masculine. Une tendance regrettable. 4 hommes poursuivis pour prostitution, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et défaut de carnet sanitaire, ont fait face hier, au juge. Il s’agit d’A. Guèye, A. Pouye, E. Dieng et A. Doumbouya.



Les deux derniers cités disant s’adonner à cette profession pour des raisons financières, reconnaissent les faits face au juge, au Tribunal des flagrants délits. « C’était pour me faire un peu d’argent. Je dois subir une intervention chirurgicale et je m’étais dit que c’était un moyen de me faire un peu d’argent. Je suis docker et je n’ai pas de qualification», a plaidé A. Doumbouya.



Les deux autres refusent de reconnaître les faits de prostitution et plaident coupables du délit de diffusion d’images obscènes. Ces prostitués se sont inscrits sur un site de rencontres. Mais ils refusent de reconnaître que leur inscription sur la plateforme de rencontre était réprimée par la loi. Au terme des débats, le Juge les a condamnés à une peine de 2 ans avec sursis.

