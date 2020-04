Protection contre le Covid-19 / Norme sur les masques barrières: L’arrêté suspendu jusqu’à nouvel ordre

Conformément à sa mission de promotion de la qualité, le Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries a fait élaborer, par l’Association sénégalaise de Normalisation (ASN), une norme sur les masques barrières et une autre sur les gels hydroalcooliques.



D’après le communiqué, l’initiative consiste à garantir aux populations des moyens de protection contre le Covid-19, qui respectent les exigences de qualité, de confort, de sécurité et de santé requises.



En application du décret n°2002-746 du 19 juillet 2002, relatif à la normalisation et au système de certification de la conformité aux normes, l’arrêté conjoint n° 009450 du 24 avril 2020 a été pris pour rendre obligatoire la certification de conformité des masques barrières à la marque nationale de conformité « NS-Qualité Sénégal ».



Mais, des fabricants de masques ont souhaité l’allégement de la procédure et des modalités de certification des masques barrières, pour pouvoir continuer à participer à l’effort national de lutte contre le coronavirus.



Ainsi, tenant compte du contexte particulier où aucun moyen n’est de trop pour freiner la propagation du covid-19, l’application de l’arrêté susmentionné est suspendue jusqu’à nouvel ordre.



