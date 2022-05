Protection du personnel médical : Abdoulaye Diouf Sarr en anticorps

Il se tient depuis le 22 mai à Genève, l’Assemblée mondiale de la santé organisée par l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Dans son discours, renseigne "Le Quotidien", Abdoulaye Diouf Sarr a fortement demandé le renforcement de la sécurité du personnel de santé, dont les membres sont souvent victimes d’enlèvements ou d’exactions. Il dit : « Les situations de conflit affectent considérablement les actions de l’organisation humanitaire et d’aide aux personnes qui bien souvent sont victimes d’actes de violence. Les services de santé sont, eux aussi, la cible d’attaques.



Aussi sont-ils souvent dans l’impossibilité de donner des prestations de santé de qualité aux populations, qui, elles-mêmes, sont dans des zones de conflit. »



Le ministre de la Santé demande leur protection : « Ces actes, constitutifs d’une violation grave du Droit international humanitaire, entravent l’efficacité de nos actions collectives vers une paix durable, car il est reconnu que la paix est un déterminant structurel de la santé et, inversement, les conflits nuisent de manière indéniable, à la santé des populations et aux systèmes de santé. » Il enchaîne : « Le Sénégal, fidèle à sa tradition de pays démocratique de dialogue et de tolérance, n’a de cesse d’apporter sa contribution dans la paix et la sécurité au niveau international. La santé de tout le Peuple est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité. »



Il faut aussi dire que les pays membres de l’Oms ont réélu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, au poste de Directeur général de la principale institution de santé publique dans le monde, pour un deuxième mandat de cinq ans. Seul candidat, Dr. Tedros a été élu pour la première fois en 2017.