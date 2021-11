Protocole de Doha, rencontre avec Karim Wade: Amadou Bâ dément l'information

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 18:13 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ a démenti l'information selon laquelle, il se serait rendu à Doha ou Dubaï pour rencontrer Karim Wade en vue de nouvelles propositions. " L’article repris dans votre site concernant une soi-disant rencontre ou contact avec Karim est faux et archi-faux ", peut-on lire dans la note envoyée à Leral.



Dans le même article, nos confrères informent que le Président Macky Sall avait accordé une audience de plusieurs heures à Robert Bourgi et que le principal sujet de leur discussion a été le cas Karim Wade. Selon toujours eux, Amadou qui s’est envolé pour le Golfe Arabique, serait le nouveau missi dominici du Palais. Ce que ce dernier a formellement démenti.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos