Proxénétisme, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et défaut de carnet sanitaire Une Dame Mariée à la barre Attraits à la barre pour les délits de proxénétisme, diffusion d’images contraires aux mœurs, défaut de carnets sanitaires, la bande de proxénètes et prostituées ont eu des fortunes diverses. T. Wagne et B Ndao ont été relaxés tandis que Pape S. Fall et B. Ndiaye ont été condamnés à deux ans dont un mois ferme. O. Ly écope d’un mois assorti du sursis. Le Témoin

Tout serait parti d’une information exploitée par la brigade des mœurs. Les limiers qui se sont transportés sur les lieux ont pu constater de visu les faits. P. S Fall soutient à la barre avoir recruté O. Ly, âgée de 25 ans par le biais de sa femme. Cette dernière ne disposant pas de carnet sanitaire est recrutée en tant que prostituée masseuse dans le salon qu’il tenait. Celle-ci est rémunérée à hauteur de 60.000 FCFA la semaine.



Quant à B. Ndiaye, B. Ndao et T. Wagne, bien que possédant leur carnet sanitaire, elles diffusaient des images obscènes et contraires aux mœurs dans une application très connue. Le numéro de téléphone était celui de B. Ndiaye, une ancienne prostituée, reconvertie en vendeuse de légumes.



A la barre, toute la bande a reconnu les faits. P. S. Fall soutient qu’il ne savait pas au préalable avoir une autorisation pour ouvrir un salon de massage. Tandis que T. Wagne et B. Ndao font état des vicissitudes de la vie pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives. B. Ndiaye jure la main sur le cœur qu’elle s’est reconvertie vendeuse de légumes et qu’elle avait donné son autre numéro aux filles pour les aider sans contrepartie en retour.



O. Ly a reconnu les faits tout en soutenant qu’elle ne détenait pas de carnet sanitaire. Le maître des poursuites a requis six mois ferme car, selon lui, chacun d’eux était conscient de ses faits et gestes.



Pour Me Niang qui assurait la défense de B. Ndiaye, sa cliente est mariée et mère de trois enfants. « Son mari n’a jamais su qu’elle a recommencé dans un milieu où elle évoluait jadis. Ma cliente a pleuré de chaudes larmes lors de son déferlement et regretté son geste. C’était en ma présence. Son mari est surpris car il croyait que sa femme avait terminé avec ces faits. Je sollicite de lui faire une application bienveillante de la loi en lui permettant de retrouver ses enfants qui ont besoin d’elle. Elle a reconnu les faits depuis l’enquête préliminaire. Elle n’a jamais varié dans ses propos» a plaidé la robe noire.



Les autres prévenus, en l’absence d’avocats, ont tous regretté leurs actes. Le tribunal, après délibéré a relaxé T. Wagne et B. Ndao. Il a reconnu coupable P. S. Fall, B. Ndiaye et O. Ly, coupables.



Le tribunal a condamné P. D. Fall et B. Ndiaye à deux ans dont un mois ferme, tandis que O. Ly écopé d’un mois avec sursis



