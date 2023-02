Prytanée militaire de Saint-Louis : 100 ans d’excellence et d’intégration africaine «Cent (100) ans d’excellence et d’intégration africaine », c’est le thème retenu pour la commémoration du centenaire du Prytanée militaire de Saint-Louis (nord Sénégal). 1600 personnes sont attendues dans la Langue de Barbarie, pour assister à la cérémonie.

Face à la presse avant-hier, le président de l’Amicale des Enfants de Troupe, Saliou Momar Dieng, a annoncé que la somme de 500 millions FCfa a été dégagée pour cette fête.



« Le prétexte de cette conférence de presse, c'est le Centenaire du Prytanée militaire de Saint-Louis créé en 1923. Et cette école, en février 2023, aura 100 ans. La cérémonie officielle de lancement sera présidée par le président de la République, Macky Sall, Chef suprême des Armées. »



Le président de l’Amicale des enfants de troupes d’égrener quelques réalisations de ses membres. Ceux de la promotion 82, ont fait un geste significatif à l'endroit de l'école. Au mois de décembre, lors de la remise des insignes, ils ont offert un laboratoire de langues d'une valeur de 20 millions FCfa au Prytanée militaire.



« Pour nous, anciens enfants de troupe, c'est l'année du centenaire. Nous de l'Amicale, le budget que nous avons mis en place tourne autour de 250 millions FCfa. Avec ce que l'État-major a mis en place, le budget va tourner autour de 500 millions FCfa », a déclaré Saliou Momar Dieng, président de l’Amicale des Enfants de Troupe.



À l'en croire, 15 délégations vont prendre part à cet événement. Au total, 1600 personnes sont attendues à Saint-Louis, a-t-il fait savoir.















