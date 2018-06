Pse, Gestion des deniers publics : Ngouda Fall Kane, l’ex patron de la Centif, démolit Macky Sall

Il a vidé, hier, son chargeur sur le Président Macky Sall et son régime. Lui, c’est Ngouda Fall, l’ancien patron de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).



Apres avoirs déclaré, en mai dernier, que l’actuel chef de l’Etat serait le premier à devoir rendre compte, s’il devenait Président de la République, Ngouda Fall Kane, qui s’est insurgé contre le prix du kilogramme d’arachide fixé, selon lui, a 325 francs, en plus de la mauvaise qualité des graines livrées en guise de semences, est d’avis que « le monde paysan est en train de vivre des moments de marasme qui plombent plus que jamais leur émancipation économique ». Il évoquera la situation des enseignants qui tardent, regrette-t-il, à entrer en possession de leurs rappels.



Il explique : « j’ai mal, quand je me rend compte que la gabegie est généralisée. Le Sénégal n’émerge pas, il immerge. Il évolue à l’envers. Les Sénégalais ne se nourrissent pas de notations. Le Plan Sénégal Emergent est une farce » ! Refusant de lâcher les basques à Macky Sall, le chef de fil de « Jamm ak Kheweul », candidat à la Présidentielle de 2019, estime que le successeur de Me Abdoulaye Wade à la tête du pays « a lamentablement échoué.



Nous en avons marre de la façon dont fonctionne ce Gouvernement. Nous n’acceptons pas qu’il utilise l’argent de l’Etat pour faire de la politique. A Touba, à cause de leur parrainage des gens sont en train de distribuer du riz, du sucre, des enveloppes de 50 000 Fcfa pour se faciliter la collecte de signatures.



Et Ngouda Fall Kane d’en rajouter cette couche : « j’invite les populations à bien réfléchir pour ne pas reconduire cette équipe qui brille par son incompétence et son manque d’humilité ».



Au sujet des candidatures éparses à la Présidentielle de 2019, l’ex-boss de la Centif de se la jouer prudent : « j’invite les Sénégalais à se méfier des candidatures esseulées. Aller en solo à l’élection est un suicide et une entreprise vouée d’emblée à l’échec ». Aussi, souhaite-t-il « une bonne jonction des forces en présence pour faire partir l’actuel régime de la plus fluide des manières ».



Ngouda Fall Kane, qui a fait face à la presse, hier, a, également abordé ce qu’il qualifie de « fraude » qui se prépare, selon lui, à Touba. J’ai vu des cartes d’identité nationales sur lesquelles il est inscrit que le propriétaire ne peut pas voter parce que ne figurant pas dans le fichier électoral. Je l’ai vu personnellement… »



