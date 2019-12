Psg : Gana Guèye grugé pour plus de 3 milliards Idrissa Gana Guèye a été escroqué pour 3,2 milliards FCFA lors de son transfert d’Everton au PSG. C’est ce que révèle L’Observateur, soulignent que le frère du milieu de terrain compte saisir la justice contre Laurent Gutsmuth, l'agent mandaté lors de ce transfert. L'entourage du joueur devait percevoir une partie des 5M € de commissions, soit 3,2 milliards Fcfa. Un montant que l’agent n’a toujours pas versé, selon la même source. Les dirigeants du Psg, tentent de régler cette affaire et ont décidé de ne plus travailler avec l’agent en question.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 07:33



