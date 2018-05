Public Buzz : il a 13 femmes, toutes enceintes en même temps

Voici une histoire que le journal TheJakartaPost a partagé. Attention, âmes sensibles s'abstenir... Un homme en Indonésie vient de faire une annonce surprenante. Marié à 13 femmes, toutes sont tombés enceintes en même temps et au même mois. Et comme si ce n'était pas assez fou, ils vivent tous sous le même toit et sont très heureux. La polygamie est légale en Indonésie mais ce genre de cas est extrêmement rare. Surtout que l'intervalle entre chaque grossesse est très petit, à savoir 3 à 5 semaines seulement.



Toutes très heureuses, les futures mamans ne semblent pas vraiment savoir à quoi elles seront prochainement confrontées. Treize nouveaux-nés ça fait du bruit et ça coûte très cher. Le seul et unique papa devra avoir les reins solides tout comme le compte bancaire. Ceci est un record du monde qui laisse de rendre plus ou moins perplexe les jeunes femmes du monde entier (et certains hommes aussi)...







B.E.Y