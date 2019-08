Publication du rapport d’enquête parlementaire sur les 94 milliards : « la commission a violé la loi » (Diop Decroix) Mamadou Diop Decroix rejoint Ousmane Sonko qui a déclaré que la commission d’enquête parlementaire dans l’affaire des 94 milliards a violé la loi en publiant les résultats de son enquête, sans passer par une session plénière de l’Assemblée.

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Août 2019 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

« La commission n’a pas le droit de faire paraître les conclusions. Elle devait les soumettre à l’Assemblée qui devait organiser une session plénière », a dit Mamadou Diop Decroix ce dimanche dans l’émission Grand Jury.

Et de poursuivre, « le règlement intérieur de l’Assemblée est une loi, en violant l’article 48 de ce règlement, ils ont violé la loi ».

Le député est même d’avis qu’en procédant de la sorte, la commission donne raison à Ousmane Sonko qui avait décidé de ne pas déférer à sa convocation.

«Le pays entier est en panne. Les problèmes dont très profonds. Tout cela n’est pas sérieux, n’est pas cohérent. La Justice et là. Mais que fait la Justice », a encore dit le leader d’AJ/Pads



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos