Puma n'a toujours pas versé un centime à la FSF : Me Augustin Senghor interpellé

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Août 2018

1,8 milliards Frans CFA. C’est le montant que Puma devrait verser à la FSF pour 5 ans. Mais, depuis décembre et la signature du contrat, la firme allemande est restée muette. Même les 131 millions FCFA de primes de qualifications n’ont pas été payés.



Suffisant pour que les fédéraux interpellent le président Me Augustin Senghor, informe le quotidien Record. Dans les plénières, les fédéraux ont examiné de fond en comble le dossier de l’équipementier allemand. Ayant constaté que Puma n’a pas encore versé un centime, ils ont interpellé, le président de la FSF.



Dans sa réponse, Me Augustin a fait comprendre à ses collaborateurs, qu’il n’y a pas péril en la demeure. D’ailleurs même les lots de maillots récemment convoyés à Dakar ne sont pas suffisants.



Puma n’a pas pris en compte les autres sélections, indique le président de la Fédération. C’est juste pour l’équipe première, même si la FSF en profite pour habiller les autres sélections dans les différentes compétitions.



A ce niveau aussi, Me Senghor a rassuré en donnant des explications. En tout cas, sur les 5 cas de bail qui le lie avec la FSF, la Puma s’est engagé à verser 1 080 750 000FCFA au Sénégal même si derrière, l’équipementier allemand a aussi exigé des performances aux lions.

