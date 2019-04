Pupilles de la Nation de Bettenty: l'Etat a a tenu ses promesses L’Etat a respecté les engagements qu’il a pris relativement à la prise en charge des enfants orphelins déclarés pupilles de la nation suite à l’accident intervenu à Bettenty le 24 avril 2017, les retards enregistrés dans la mise en œuvre de certaines mesures promises étant dû à l’absence d’extraits de naissance.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 08:51 | | 0 commentaire(s)|

"L’Etat a respecté ses engagements vis-à-vis des pupilles de la nation du village de Bettenty" a fait savoir Fally Diouf, conseiller municipal en charge de cette question à l'Aps.



Dans ses engagements, explique M. Diouf, l'Etat a pris en charge la scolarité de ces enfants orphelins que dans leur prise en charge sanitaire. " Depuis janvier 2019, l'Etat a respecté cette mesure", a-t-il précisé. Avant d'ajouter que cette prise en charge " s’est concrétisée par le versement d’une somme de 105 000 francs CFA à chaque orphelin équivalent à un rappel de trois mois, soit 35 000 francs par mois".



Le total de ce rappel, dit-il, est de 6. 510.000 francs CFA qui sont distribués entre 62 orphelins de Bettenty déclarés pupilles de la nation. S’y ajoute que 60 pupilles de la nation de Bettenty, à l’exception de deux d’entre eux, auront droit désormais droit à des pécules tous les trois mois, écrit l'Aps. " Les deux sont âgés de 18 ans et sont donc majeurs" précise t-il.



Pour rappel, note l'Aps, 21 femmes au total, ont perdu la vie le 24 avril 2017, dans le chavirement d’une pirogue à Bettenty, une des zones insulaires du delta du Saloum, dans la région de Fatick, où la pirogue est couramment utilisée pour circuler entre la mangrove et d’un îlot à l’autre.



Les victimes étaient parties chercher des fruits de mer, l’accident ayant pu être causé par une surcharge. Une cinquantaine de rescapés dont quelques hommes ont été enregistrés. Suite à cet accident, les enfants laissés par les victimes ont été déclarés pupilles de la nation.







