Puy-de-Dôme : ce phénomène météorologique ahurissant qui fascine les internautes

C’est dans le Puy-de-Dôme que les tête-en-l’air ont pu observer un phénomène météorologique des plus surprenant. En effet : les nuages ont récemment brossé le portrait d’un nourrisson dans les cieux auvergnat.



La scène, immortalisée par le photographe amateur Laury Moussière, a été relayée dans la presse et sur les réseaux sociaux, émerveillant plus d’un internaute.

Mamans Cools Un incroyable nuage "bébé" photographié dans le ciel Auvergnat... C'est beauuuuuuu... Virginie HILSSONE Temps encore estival ce dimanche, l'occasion d'apercevoir de très beaux couchers de soleil ces derniers jours. Magnifique spectacle également dans le Puy-de-Dôme : un #nuage a pris la forme du visage d'un bébé. RDV sur @France3tv et @JTweFrance3 #météo (crédit :l.moussière)

Il faut dire que la ressemblance est très marquante. France 3 Auvergne imagine ce nourrisson "flottant dans le ciel avec la même légèreté qu’un fœtus dans son liquide amniotique". La main posée sur son menton lui donne d’ailleurs un air curieux, estime le site d’information.