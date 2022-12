Qatar 2022 / Elimination du Portugal: Cristiano Ronaldo brise le silence

Battu par le Maroc à la surprise générale, le Portugal a quitté le Mondial-2022 sur l'image des larmes de Cristiano Ronaldo, son héros déclassé, et la Seleçao, qui peut compter sur une génération prometteuse, va désormais devoir se réinventer, avec ou sans sa star.



Une défaite traumatisante pour CR7, qui disputait son cinquième et dernier Mondial avec le Portugal, le seul titre qui manque à son immense palmarès.



Les images de sa sortie du terrain, en larmes, ont fait le tour du monde. Ce dimanche matin, au lendemain de ce tremblement de terre dans le monde du football, la star lusitanienne a exprimé ses premiers mots dans un communiqué publié sur son compte Instagram :



Le message de Cristiano Ronaldo :



Remporter une Coupe du monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j'ai remporté de nombreux titres de dimension internationale, notamment pour le Portugal, mais porter le nom de notre pays au plus haut niveau mondial était mon plus grand rêve.



Je me suis battu pour ça. Je me suis battu pour ce rêve. Les 5 fois où j'ai participé à des Coupes du monde en 16 ans, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j'ai tout donné. J'ai tout donné sur le terrain. Je n'ai jamais tourné le dos au combat et je n'ai jamais renoncé à ce rêve.



Malheureusement, hier, le rêve a pris fin. Il ne sert à rien de réagir à chaud. Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont été spéculées, mais mon dévouement au Portugal n'a pas changé un seul instant. J'étais toujours un de plus à se battre pour l'objectif de chacun et je ne tournerais jamais le dos à mes coéquipiers et à mon pays.



Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Merci le Portugal. Merci, Qatar. Le rêve était beau tant qu'il a duré... Maintenant, espérons que le temps sera bon conseiller et permettra à chacun de tirer ses propres conclusions.