Qatar 2022: Mbappe dépasse Ronaldo et égale Messi au nombre de buts en Coupe du monde Kylian Mbappé a inscrit un doublé sensationnel pour battre la Pologne en huitième de finale de la Coupe du monde au Qatar. Son deuxième but du match lui permet de rejoindre Leo Messi au nombre de buts marqués lors d'une Coupe du monde (neuf) et, par la même occasion, de devancer Cristiano Ronaldo.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Décembre 2022 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

La France est qualifiée pour les quarts de finaleavec une performance spectaculaire de Mbappé, qui a fourni une passe décisive et marqué les deux autres buts des "Bleus" lors de leur victoire 3-1 sur la Pologne.



Le premier de ses buts, celui de la victoire 2-0 de la France à la 74e minute, lui a permis d'oublier la mauvaise deuxième mi-temps qu'il avait jouée, avec une frappe spectaculaire enroulée qui a trompé Szczesny dans la lucarne.



Mbappe a scellé le sort de la Pologne dans le temps additionnel, à la 91e minute, lorsqu'il a reçu dans la boîte, coupé à l'intérieur, et battu le gardien polonais une fois de plus avec une frappe du pied droit imparable dans la lucarne.



Lewandowski a ensuite réduit l'écart en marquant sur penalty, mais ce n'est qu'un petit point noir dans une soirée sensationnelle pour Mbappé, qui a maintenant marqué neuf buts en seulement deux Coupes du monde, égalisant le nombre de buts de Messi et déjà dépassant celui de Cristiano Ronaldo dans cette compétition.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook