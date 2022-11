Qatar: La FIFA va sanctionner Harry Kane pour le port du brassard LGBT

C'est l'un des grands débats de cette coupe du Monde 2022 au Qatar. Nombreux ont été les capitaines des sélections qualifiées à se prononcer en faveur des droits de la cause LGBT.



Pour cela, certains joueurs, comme Harry Kane ou encore Virgil Van Dijk (capitaine des Pays-Bas), ont décidé de porter le brassard arc-en-ciel "OneLove" lors des matchs de ce Mondial.



Mais la FIFA n'a autorisé aucun joueur à porter ce brassard, mal vu au Qatar et dans les pays musulmans en général. Interrogé à ce propos, le capitaine de la France Hugo Lloris a déclaré qu'il ne le portera pas, en respect des traditions du pays qui les accueille.



En parallèle, le capitaine anglais Harry Kane a déjà déclaré qu'il portera le brassard "OneLove" lors d'Angleterre-Iran demain. Mais selon le 'Telegraph', la sélection anglaise craint qu'il écope d'un carton jaune en début de match, car la FIFA devra sanctionner Kane pour ce "geste".



Également interrogé à ce sujet ce dimanche, Van Dijk est allé dans le sens de l'attaquant des Three Lions : "Je porterai le brassard de l'amour unique demain. Rien n'a changé de notre point de vue. Si je reçois un carton jaune pour l'avoir porté, nous devrons en discuter car je n'aime pas jouer en étant sous le coup d'un jaune."