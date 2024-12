Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Qatar : Le président Diomaye FAYE a reçu en audience Karim Wade Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2024 à 21:51 | | 0 commentaire(s)| Le président Bassirou Diomaye Faye, qui se trouve présentement au Qatar, a accordé une audience à Karim Wade, ancien ministre de la République et le fils de l’ancien chef de l’État du Sénégal Me Abdoulaye Wade. Son excellence Bassirou Diomaye Faye est à Qatar pour prendre part au Forum de Doha. Une rencontre à laquelle il a été convié par Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir du Qatar.

Le chef de l’État a profité de son séjour pour rencontrer des Sénégalais, qui vivent dans ce pays. Il a accordé une audience à l’international sénégalais, Abdou Diallo, qui évolue dans le championnat qatari, au sein du club Al-Arabi SC. Une rencontre, où ils ont discuté des opportunités d’investissement au Sénégal, soulignant l’importance de la diaspora dans le développement du pays.



Le président Diomaye a aussi accordé une audience à Karim Wade, qui vit depuis quelques années au Qatar. «En marge de ma visite au Qatar, j’ai reçu en audience M. Karim Wade, ancien ministre de la République » a écrit le président sur sa page X.



Une rencontre d’échange, où les deux hommes ont discuté de la situation politico-économique du sénégal. «Nous avons eu des échanges constructifs sur la situation politique, économique et sociale de notre pays » ajoute le chef de l’État.



