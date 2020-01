Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quand Drake tombe sur une surprise de Michelle et Barack Obama Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020 à 10:17 | | 0 commentaire(s)| Il y a quelques jours, alors qu’il rangeait sa maison, le célèbre rappeur Drake est tombé sur une lettre un peu spéciale qui lui avait été envoyée par le couple Obama. Michelle et Barack lui avaient envoyé cette lettre lorsqu’ils occupaient encore la Maison-Blanche.





Très heureux de l’avoir retrouvée, Drake a décidé de la poster sur son compte instagram. Le couple présidentiel avait adressé une lettre de remerciement au rappeur pour avoir pris le temps de souhaiter un joyeux anniversaire à leur fille, Sasha, âgée de 16 ans à l’époque.



La lettre datait du 7 juin 2017 et avait été directement signée par Barack Obama qui a ajouté que le message envoyé par Drake serait directement inclus dans la liste des cadeaux. De quoi faire extrêmement plaisir à la jeune adolescente.



Pour sa part, le rappeur est un grand fan de Barack Obama. En 2012, Drake avait déclaré qu’il était prêt à jouer le rôle du président si jamais quelqu’un venait lui proposer un film sur le personnage de Barack Obama.



Grand fan de Barack Obama, Drake a affirmé qu’il tenait à écouter chacune des apparitions du président Obama et de ne jamais changer de chaîne dès lors que le président apparaissait à la télévision.



