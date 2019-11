Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quand Eminem insulte Rihanna dans une de ses chansons Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2019 à 09:48 | | 0 commentaire(s)| Eminem vient de sortir un nouvel album qui suscite de nombreux commentaires chez ses fans. La touche particulière de ce chef d’œuvre c’est que le rappeur s’en prend à Rihanna dans une ses chansons. A en croire Closevolume_off, le rappeur est revenu sur un épisode bien compliqué de la vie de la chanteuse.





Une chanson qui suscite la polémique sur les réseaux sociaux. Cela fait pratiquement 10 ans que Rihanna et Eminem se connaissent et ils sont même de bons amis. L’on se souvient d’ailleurs que le rappeur avait sollicité la native de la barbade pour sa chanson «Love The Way You Lie».



Cette chanson a connu un réel succès au point où les deux artistes vont sortir la deuxième partie sur l’opus loud de Rihanna.



Plusieurs années après, Rihanna et Eminem feront même une tournée commune avec le célèbre tube «The Monster»





Extrait de son septième album studio intitulé Recovery. Ce son devient un succès sans nom, tellement, qu’ils sortiront une partie II sur l’opus Loud de la chanteuse. Mais leur idylle musicale ne s’arrête pas là, en 2013 ils remettent ça avec le tube « The Monster ».





Malgré la bonne collaboration et les bonnes relations qu’entretiennent les deux chanteurs, cela n’a pas empêché Eminem de clasher Rihanna dans sa dernière livraison musicale : « Bien sûr que je suis du côté de Chris Brown, moi aussi j’aurais éclaté cette sal*pe ».





Une déclaration du rappeur qui fait réference aux violences conjugales que Riri a subies en 2009 alors qu’elle vivait en couple avec Chris Brown.

Du côté des fans, ces propos du rappeur Eminem ne sont pas passés inaperçus. La preuve c’est que sur les réseaux sociaux les propos du rappeur ont suscité une forte polémique.

Nombreux sont les fans qui n’ont pas caché leur déception suite aux propos tenus par le rappeur. Seulement, certains fans plus curieux ont mené des enquêtes au point de découvrir que la chanson datait en réalité de 2009 c’est à dire avant qu’ils ne se rencontrent. Donc Rihanna ne devrait pas forcément en vouloir au rappeur.











