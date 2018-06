Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quand Kim Kardashian met la pression sur le DG de Twitter Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juin 2018 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Kim Kardashian a récemment pris la défense des internautes, en mettant la pression sur le DG de Twitter. La star de la télé-réalité a tenté de convaincre Jack Dorsey, de permettre aux internautes de modifier leurs tweets après publication. Il faut dire que ce sera une innovation qui va sans doute permettre aux internautes d’avoir le contrôle de leurs messages et de pouvoir les améliorer.

Kim a profité de l’anniversaire de son mari Kanye West qui célébrait ses 41 ans, pour passer le message au patron du réseau social. Jack Dorsey, le directeur général de Twitter était invité à cette fête d’anniversaire. Kim Kardashian a donc expliqué à cet effet la nécessité pour les internautes de modifier leurs tweets. Sur sa page, la diva a déclaré via son propre compte Twitter qu’elle aurait insisté auprès du directeur général de Twitter. « J’ai eu une super discussion avec @Jack ce weekend à l’anniversaire de Kanye et je pense qu’il m’a vraiment écoutée pour la fonction modifier », a tweeté Kim Kardashian qui compte près de 60,1 millions de followers. Il semblerait que la réponse du DG pourrait être positive puisque visiblement Kim Kardashian a mis le doigt sur un point sensible: l’absence de la fonction « modifier ». Il faut dire que l’absence de cette fonction pose beaucoup de problème depuis la création de Twitter. Si vous faites une faute de frappe ou tout autre erreur, vous ne pouvez pas la corriger. Le seul moyen reste de supprimer le Tweet et de le refaire. Donc évidemment pour les stars, les hommes politiques et autres utilisateurs ultra-populaires, cela devient une véritable nécessité. crédit photo: afrikmag Oscar Mbena



