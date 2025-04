Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quand deux légendes se rencontrent : Éric Clapton rend hommage à Pape Diouf à Londres Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Avril 2025 à 17:09 | | 0 commentaire(s)| Londres a vibré d’une émotion rare lors de la célébration de l’anniversaire d’une icône intemporelle de la musique : Eric Clapton, guitariste virtuose et figure emblématique du rock et du blues britanniques. Mais cette année, la fête a pris une tournure encore plus exceptionnelle lorsque Clapton a tenu à rendre un vibrant hommage à une autre légende, venue du continent africain : Pape Diouf, le golden boy du mbalax sénégalais.

Dans une ambiance feutrée mais chargée de symboles, les notes de guitare de Clapton ont résonné en harmonie avec la voix chaleureuse et puissante de Pape Diouf. Une rencontre musicale improbable pour certains, mais naturelle pour ceux qui comprennent que la musique, dans toute sa grandeur, transcende les frontières, les langues et les cultures. Clapton, visiblement ému, a salué "l’authenticité, la force spirituelle et l’élégance musicale" de Pape Diouf.



Il a rappelé combien la musique africaine a influencé les grands courants du blues et du jazz, et combien il était important, à ses yeux, de reconnaître le génie musical venu d’Afrique. Devant un parterre d’invités prestigieux et d’amis proches, l’artiste britannique a invité son homologue sénégalais à monter sur scène pour un duo aussi inattendu que magique. Pape Diouf, rayonnant de joie et d’humilité, a déclaré : « C’est un immense honneur pour moi d’être ici ce soir.



Chanter pour une légende vivante comme Eric Clapton est un privilège que je n’oublierai jamais. Nos musiques viennent de mondes différents, mais nos cœurs battent au même rythme : celui de la passion. » Le public londonien, conquis, a salué la prestation par une standing ovation. Pour beaucoup, ce moment restera gravé dans l’histoire : celui d’un pont tendu entre l’Afrique et l’Occident, entre les sonorités invisibles du mbalax et les cordes vibrantes du blues britannique.



Cette rencontre entre Eric Clapton et Pape Diouf n’est pas seulement une belle anecdote musicale, c’est un symbole d’universalité, une preuve que la musique reste, et restera toujours, le langage le plus pur de l’âme.



I.BA, conseiller international





Accueil Envoyer à un ami Partager