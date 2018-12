Quand est-ce qu’on doit croire aux paroles d’un homme? ( A lire sans modération)

Parfois les hommes nous préviennent… Combien de fois as-tu consolé une amie au cœur brisé, en réprimant l’envie de lui dire: « il t’avait pourtant dit qu’il ne fallait pas t’attacher à lui » ? Combien de fois, après l’échec d’une relation, t’en es-tu voulu d’avoir perdu du temps en n’ayant pas écouté ce que l’homme avec qui tu sortais, t’avait dit dès le départ? Combien de fois as-tu fait taire ta petite voix intérieure qui te criait « Danger ! n’y vas pas ! »



Lorsqu’un homme te disait « je ne cherche rien de sérieux », il l’avait pourtant dit. Pourquoi ne l’as-tu pas écouté ? Pourquoi les femmes, de manière générale, ne prennent-elles pas au sérieux ce dont les hommes les avertissent ?



Parce que nous nous disons qu’avec nous, ce sera différent, ou que nous savons mieux qu’eux ce qu’ils ressentent ! Il faut l’avouer : si les hommes ne sont très doués pour exprimer ce qu’ils ont dans le cœur et dans la tête, les femmes ne sont pas toujours très aptes à les écouter. Elles interprètent ce qu’on leur dit au lieu de l’accepter.



Voici les 4 moments où l’on devrait toujours croire un homme sur parole : «Je suis un célibataire endurci » La rencontre semble bien partie. Tout est fluide entre vous, vous parlez de tout, vous riez ensemble, vous vous plaisez. Vous vous en dites plus l’un sur l’autre, vous vous racontez les parcours amoureux qui, chacun de votre côté, vous ont amenés à être célibataires aujourd’hui, à la recherche de l’âme sœur… enfin, apparemment tu es la seule à être à la recherche de ton âme sœur. En effet, il t’annonce très franchement la couleur : il est un célibataire endurci, et il se sent très bien dans cette condition. Il est libre, mais cela ne signifie pas qu’il soit un cœur à prendre ! Il l’affirme : il ne cherche pas une relation sérieuse, et le couple, l’engagement, ce n’est pas pour lui.



Autre variante : « Je cherche une relation sans prise de tête ». Dans ce cas, ne commets pas l’erreur que tant d’autres ont commise avant toi : « sans prise de tête » signifie « sans lendemain » (et donc, sans toi) et non pas « sans dispute » ! Laisse tomber l’idée que ce qu’il dit ne vaut que pour les autres filles et qu’avec toi, ce sera différent. Ne cherche pas à relever le défi de conquérir un cœur qui ne prévoit pas de se donner. Évidemment, certains hommes changent, lorsqu’ils tombent amoureux. Mais une chose est sûre, ils ne tombent jamais amoureux d’une femme qui force la marche naturelle des choses. En attendant, s’il ne souhaite rien de sérieux, crois-le sur parole, quitte à avoir une bonne surprise s’il change d’avis.



« Je t’aime, mais comme une amie » « Je t’adore, tu es une fille géniale, une vraie petite sœur », « Je t’aime, mais comme une amie »… ce genre de déclarations d’amitié nous fait plus mal qu’une rupture… Est-ce à cause de cette douleur que nous refusons d’entendre le message qui nous classe définitivement dans la catégorie « amie », alors que nous aspirons à l’amour ?



Dans 99% des cas, si un homme prononce une de ces phrases alors qu’il est au courant que nous sommes attirée par lui, ou que nous avons des sentiments pour lui, c’est pour mettre une distance, pas pour tracer un chemin vers son cœur, qui passe par la complicité pour arriver à la passion : une confidente restera une confidente, une sexfriend ne deviendra pas une petite amie, une simple copine ne sera jamais une épouse.



Évidemment, il reste le 1% qui pourrait te faire espérer, l’exception qui confirme la règle, l’exemple d’une de tes amies pour qui l’homme d’une nuit, est devenu l’homme d’une vie. Cependant, miser son cœur sur cette infime chance est un pari trop risqué, vu l’enjeu. Il te met à distance avec une tendresse dont tu ne veux pas ? Ne te contente pas des miettes de l’amour auquel tu aspires. Enregistre le message, et refuse ce statut d’amie qui te fera infiniment souffrir. Ce n’est nullement une bonne stratégie pour te rapprocher de lui ! S’il par chance il doit réaliser qu’il te veut pour femme et pas pour amie, ce sera parce que tu auras pris tes distances et que tu lui manqueras, non parce que tu auras répondu à ses besoins d’amitié.



« Je ne suis pas prêt » Vous êtes bel et bien en couple, c’est officiel. Vous vous aimez, vous avez une belle relation, tout est parfait… enfin, tout est parfait pour lui. De ton côté, tu t’impatientes, tu veux plus : qu’il te présente à sa famille, un appartement commun, un mariage, un bébé… Que tu veuilles l’engagement ultime ou simplement passer le cap de rencontrer ses amis, il faut savoir respecter son rythme, souvent plus lent que le tien. Qu’il ne soit pas prêt à franchir une étape supplémentaire pour votre couple ne signifie pas que ses sentiments ne sont pas à la hauteur des tiens.



Tu n’as donc aucune raison d’être angoissée par le fait qu’il ne soit pas pressé, et aucune raison aussi de vouloir précipiter les choses, sans respecter son rythme. On a toutes connu des amies qui avaient « obtenu » une demande en mariage à force de chantage affectif, ou qui avaient cru pouvoir retenir un homme indécis avec un bébé surprise, et qui étaient quittées par un homme dont les sentiments avaient été étouffés par l’impression d’avoir été « piégé ». Ainsi, rien ne sert de presser un homme qui a besoin de temps. Encore une fois, crois-le sur parole, tu gagneras à tous les coups : S’il n’est pas prêt parce qu’il ne se le sera jamais (profondément phobique de l’engagement ou pas assez amoureux), tu vas éviter de t’engager avec un homme qui ne tiendra pas ses promesses. S’il n’est pas prêt parce qu’il a seulement besoin de temps pour se sentir sûr de ses choix, laisse-le venir sereinement aux étapes supérieures. Un homme a horreur d’être forcé ou manipulé, même pour aller là où se trouve son bonheur. Ne t’inquiète pas, quand il sera prêt, ce sera pour de bon.



« Je t’aime » Les hommes sont souvent peu enclins à exprimer leurs sentiments, et encore moins à le faire avec des mots. Alors quand un homme te dit son amour de la manière la plus absolue et la plus romantique qui soit, si ses paroles sont en accord avec ses actes et son comportement avec toi, crois-le sur parole. Ne remets pas en question, ne minimise pas, ne demande pas de preuve, n’expose pas les doutes de la femme sceptique que d’autres, plus manipulateurs, ont fait de toi. Un homme qui ouvre son cœur, mérite qu’on respecte ses paroles mot pour mot.

















Femastuces.com