Quand vous faites l'amour, les bienfaits durent 2 jours ! Faire l'amour rapproche le couple... et les bienfaits ne s'arrêteraient qu'au bout de 48 heures selon une étude américaine.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Janvier 2018 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

On le savait déjà, avoir un rapport sexuel déclenche la production d'ocytocine, l'hormone dite "de l'amour" qui resserre l'affection et les liens de confiance dans le couple. Ses effets dureraient deux jours entiers selon une étude de l'université de l'état de Floride. Ce sentiment entretiendrait la qualité de la relation à long terme.



Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont demandé à 214 couples de jeunes mariés de remplir un journal de bord pendant deux semaines. Ils devaient y indiquer (avec une échelle de 1 à 7) le nombre de leurs relations sexuelles, et, séparément, leur degré de satisfaction à l'égard de leur vie sexuelle, de leur partenaire, et de leur relation en général, à ce moment-là. Ils ont dû reproduire l'exercice 6 mois plus tard.



L'importance du sexe pour la durée du couple



Dans l'ensemble, le niveau de satisfaction était plus bas après 6 mois qu'au tout début. Mais les chercheurs ont souligné un point commun, indépendant du sexe ou de l'âge : le niveau de satisfaction perdurait pendant deux jours à chaque fois que les participants avaient un rapport sexuel. Une bonne entente à ce niveau entraînerait de manière générale plus de satisfaction maritale pendant les premiers mois de mariage.



Pour les chercheurs, le secret résiderait donc dans les rapports sexuels réguliers. Selon Andrea Meltzer, psychologue et chercheuse principale de l'étude, " ces travaux sont importants parce qu'ils corroborent d'autres études selon lesquelles les relations sexuellex sont importantes pour la durée du couple".











Webnews

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook