Quatre bonnes raisons de porter des lunettes de soleil Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020 à 13:49 Les lunettes de soleil (ou lunettes fumées) sont un instrument permettant de protéger les yeux du soleil, et parfois de corriger la vue par la même occasion. Leur multitude de formes, de couleurs et de matières en fait également des accessoires de mode.





Une lunette de soleil pour flatter la forme de votre visage



En plus de proposer une protection efficace contre les UV, les lunettes solaires représentent également un véritable atout charme. Il suffit en effet d’une paire bien sélectionnée pour masquer de manière subtile les petits défauts de votre visage et conserver votre pouvoir de séduction.



La teinte plus ou moins foncée protège de l’éblouissement



Nous ne craignons pas tous l’éblouissement de la même façon. Les personnes opérées de la cataracte ou celles ayant des yeux clairs, par exemple, y sont particulièrement sensibles. Un verre teinté arrête les rayonnements visibles du soleil, et protège ainsi de l’éblouissement.



Une lunette solaire comme une protection



Lorsque les rayons du soleil pénètrent régulièrement dans vos yeux, vous pouvez développer la cataracte. Heureusement, il existe de nos jours des lunettes qui permettent de bien couvrir les yeux pour limiter les risques de devenir aveugle plus tard. Par leur structure, ces lunettes aident à garder le soleil.



Elles peuvent aider à soulager les maux de tête



Quand la nuit a été courte et agitée, notre sensibilité aux nuisances sonores et visuelles est décuplée. Une luminosité trop intense est particulièrement désagréable, jusqu’à causer parfois un mal de tête. Les lunettes de soleil aident à recouvrer progressivement notre vision normale, non altérée par la fatigue. Elles font office de transition entre nos instants fragiles et notre rythme de croisière.











Yolande Jakin







