Quatre de leurs camarades « kidnappés par des gros bras armés et non identifiés » : Frapp alerte ! « Les camarades Daouda Guèye de Pikine, chargé de communication du FRAPP, Moustapha Diop membre du FRAPP, Djily Cissé, Pape Modou Coly et Moustapha Diop, ont été kidnappés par des gros bras armés et non identifiés. Le 5e, Issa, a réussi à fuir et nous a donné l'information. Les trois restent injoignables, leurs téléphones éteints ». L’alerte est celle des activistes de Frapp.

Mardi 23 Mai 2023

« Nous tiendrons Macky Sall et son gang, responsables de tout ce qui arrivera à nos camarades. Nous y reviendrons. Restons mobilisés ! Résistons ! L'intimidation ne passera pas », avertit le secrétariat exécutif national du FRAPP.

