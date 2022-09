Quatre des cinq défis résolus : Le Sénégal sur la bonne voie pour la relance de l'industrie pharmaceutique

La Covid-19 a montré les limites de certains pays comme le Sénégal à se procurer des médicaments. Beaucoup des produits pharmaceutiques viennent de l'étranger. Afin de faire face à cette situation, le Sénégal a mis en place l'Agence de Régulation pharmaceutique. Selon la directrice de cette structure, Dr OumouKalsoum Ndiaye Ndao, le comité de pilotage de la Delivery Unit (DU) qui est l'organe de coordination et de gouvernance de la relance de l'industrie pharmaceutique s’est réuni en conclave. «La Delivery Unit est une instance de gouvernance qui a été déclinée lors des labs ateliers sur la relance de l'industrie pharmaceutique qui s'est tenue en août et septembre 2021», explique-t-elle. Et dans les 5 défis majeurs qui étaient sortis de ces labs, souligne-t-elle, il y avait le défi de la gouvernance. «Il fallait mettre sur place cet organe avec un comité de pilotage, un comité technique, un plan d'actions mais aussi un fonds de fonctionnement. Ce défi était rattaché à quatre autres défis dont celui de la réglementation, la mise en place de l'agence qui est acquise, le défi de la révision pharmaceutique où le projet de loi a été stabilisé et le défi dans le financement de l'Agence de régulation pharmaceutique, et aussi la diminution du coût de l'énergie. Sur ces cinq défis, les quatre sont réglés», renseigne-t-elle.



Poursuivant, Dr Oumou Kalsoum Ndiaye Ndao estime que la faculté de médecine forme des pharmaciens avant d’ajouter que des corps de métier manquent comme les techniciens en maintenance et autres. «Nous avons aussi discuté de la mission de Delivery Unit qui est celle de la coordination. Nous voulons arriver à 50%de la production locale en 2035. Cela a un chronogramme qui doit partir de 20% en 2023, 30% en 2025 et arriver en 2035 avec 50%», indique-telle. A la question à savoir si le Sénégal est prêt à relancer son industrie pharmaceutique, Dr Ndiaye affirme qu’un plan d'action a été déjà validé en attendant de finaliser un budget. «L'objectif est de suivre le plan d'action pour la relance de l'industrie pharmaceutique. Nous sommes sortis avec les 09 réformes phares qu'il fallait pour relancer l'industrie. Nous avons 25 projets à suivre. Nous sommes sur la phase de relance de l'industrie pharmaceutique avec comme objectif 2035», souligne-t-elle