Quatre personnes tuées dans un accident à Thiés

La série noire des accidents mortels se poursuit sur les routes sénégalaises. En effet, un nouveau drame est survenu mardi matin à Keur Madaro, plus précisément à la sortie de l’autoroute à péage, vers Khombole (département de Thiès), occasionnant ainsi quatre morts et des dizaines de blessés.



Selon des informations de Soleil.sn, il s’agit de bus de transport interurbain qui s’est renversé en pleine course.



Les corps sans vie et les passagers blessés ont été acheminés à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.



Nous y reviendrons…



