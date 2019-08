Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quatre secrets pour tonifier sa poitrine et avoir de jolis seins raffermis Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Août 2019 à 11:48 | | 0 commentaire(s)| La poitrine est l’une des parties du corps féminin les plus fragiles. C’est pourquoi, en prendre soin depuis le plus jeune âge est essentiel. Raffermir, rehausser, régalber : oui, on peut se dessiner une poitrine plus sexy et tonique grâce à l’activité physique ! Voici 4 secrets qui vous aideront à affermir votre poitrine et avoir de très beaux seins.





Secret n°1 : le geste fraîcheur



Voici une astuce simple, qui, de prime abord, peut faire froid dans le dos ! Si l’on vous dit que vous devrez terminer chaque douche par un jet d’eau froide pour raffermir la poitrine, vous nous suivez ? Oui ! Pourquoi ? Parce que ce geste simple, certes désagréable, est excellent pour tonifier la peau, et qui plus est, réveille ! C’est bien connu, le froid raffermit les tissus et favorise la circulation sanguine. Sans vous infliger une vraie douche gelée, alternez les jets d’eau froide et d’eau chaude en insistant sur les zones que vous voulez cibler, en l’occurrence la poitrine.



Secret n°2 : soigner sa posture



On peut ainsi prendre 5 cm et passer d’un 85 à un 90 par exemple ! à mettre à contribution également pour booster son décolleté, les épaules, ainsi que les rhomboïdes (petits muscles obliques situés entre les deux omoplates). On améliore alors sa posture… et là encore, c’est tout bénéfice pour la poitrine qui se « bombe » et se tient d’autant mieux.



Secret n°3 : les activités sportives





Pensez surtout à toutes celles qui font fortement travailler le haut du corps. Parfaites, la marche nordique ou la randonnée avec bâtons, la natation (brasse, crawl, papillon), surtout avec des plaquettes ou des gants palmés pour augmenter la surface de résistance à l’eau. Sont super efficaces également, le Pilates et le yoga qui gainent et délient, tout comme le rameur, en salle ou chez soi qui fait travailler les bras et les abdominaux. La boxe est également bénéfique, à condition de ne pas trop forcer sur le cardio.



Secret n°4 : l’ouverture de la poitrine (pour raffermir la poitrine)



Asseyez-vous avec un poids dans chaque main. Positionnez les paumes des mains face à face en maintenant les coudes pliés. Ouvrez les bras vers les côtés. Quand vous faites ce mouvement, inspirez. Quand vous fermez les bras, expirez. Faites trois séries de cinq répétitions la première semaine. Passez ensuite à trois séries de huit répétitions. Au bout d’un mois, faites trois séries de dix répétitions.



















Yolande Jakin



