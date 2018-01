Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quatre signes qui montrent que vous portez le mauvais fond de teint Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2018 à 14:30 | | 0 commentaire(s)| S’il y a bien un produit cosmétique difficile à choisir, c’est sans conteste le fond de teint. En effet, celui-ci s’applique sur la totalité du visage, tout en se devant de se confondre avec la peau. Une fonction bien difficile à remplir, tant chaque personne est unique. Chaque femme, y compris au sein d’un même groupe ethnique, possède une carnation qui lui est propre. Et avec les marques cosmétiques qui ne proposent qu'entre une dizaine et une vingtaine de teintes, il est facile de faire malgré soi le mauvais choix. Voici donc les quatre signes qui montrent que votre fond de teint ne vous convient pas.

Il provoque de l’inconfort

Porter du maquillage ne doit absolument pas provoquer de l’inconfort. Vous ne devriez pas sentir votre peau de teint comme un poids sur votre visage. Votre peau devrait toujours être capable de respirer. Cet inconfort est parfois dû à la formule de votre fond de teint. Faites plusieurs essais avant de choisir votre fond de teint. Une autre hypothèse ? Votre méthode d’application. Utilisez vos doigts est une très mauvaise option, car cette méthode n’occasionne qu’une couverture plus lourde contrairement à une application au pinceau ou à la Beauty Blender.



La couleur ne vous correspond pas

En maquillage, il n’y a rien de pire que de porter un fond de teint qui jure avec votre carnation. Car celui-ci a pour fonction de correspondre à votre couleur de teint, avec un rendu le plus naturel possible, tout en camouflant les imperfections de votre peau. Lorsque vous appliquez votre fond de teint et que la couleur de votre mâchoire diffère de celle de votre cou, alors il vous faut le changer. Par ailleurs, les changements de saisons influent parfois sur la coloration de la peau. Aussi, vous pouvez être plus claire en hiver et foncer pendant l’été. Dans ce cas de figure, il vous faut changer de teinte selon les saisons.



La texture est trop épaisse

C’est souvent le problème lorsqu’on est à la recherche d’un fond de teint à la couvrance totale, dans l’objectif d’atteindre une uniformisation totale. Ce genre de fond de teint est la solution lorsqu’on a une peau à tendance acnéique ou avec des taches. S’il vous est vraiment impossible de vous en passer, alors hydratez votre peau et utilisez un primer afin d’apprêter votre peau à l’application du fond de teint. Ensuite, optez pour une Beauty Blender à laquelle vous mettrez un peu de produit, que vous viendrez ensuite tapotez délicatement sur votre visage. Vous obtiendrez ainsi une application tout en légèreté.



Votre peau réagit mal

Au contact de votre fond de teint, votre peau ne doit pas picoter, brûler, provoquer des rougeurs, des démangeaisons ou encore des éruptions cutanées. Si vous avez la peau sensible ou que vous souffrez d’allergies, il vous faut choisir votre fond de teint avec le plus grand soin. La seule façon de déterminer si votre fond de teint est bien la cause de vos réactions cutanées, alors il vous suffit de l’appliquer sur votre peau nue et propre, sans aucun des produits habituels de votre routine de soins. Si votre peau persiste à mal réagir, c’est définitivement votre fond de teint qui en est la cause.



amina-mag.com



