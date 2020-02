Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Que savoir sur le régime de sorgho pour la perte de poids ? Rédigé par leral.net le Mardi 11 Février 2020 à 14:03 commentaire(s)| La farine de sorgho est généralement utilisée par les personnes ne consommant pas de gluten et donc pas de farine de blé. Cependant elle est de plus en plus à la mode car plus intéressante au niveau de la nutrition. C’est un grain sans gluten, ce qui en fait un aliment de choix si vous suivez un régime sans gluten. Voyez comment le sorgho peut vous aider à perdre du poids sainement.





La farine de sorgho est relativement calorique puisqu’elle contient 328 calories pour 100 grammes. Cependant elle possède certains bienfaits et est parfaite pour les personnes intolérantes au gluten. De plus elle peut tout à fait être intégrée à un régime amincissant à condition de ne pas en abuser.



La farine de sorgho s’emploie souvent comme substitut du blé dans les pains, les pâtes, les céréales et les pâtisseries. Il peut limiter la qualité élastique du gluten pour maigrir sainement sans peur. Voilà pourquoi, comme il est dit plus haut, il convient parfaitement aux personnes intolérantes au gluten.



Étant un grain entier, le sorgho conserve toutes ses fibres alimentaires. Une tasse de grains de sorgho contient 12,9 grammes de fibres alimentaires.



Les aliments riches en fibres permettent de vite ressentir la satiété et sont importants pour la santé digestive, hormonale et cardiovasculaire. La farine de sorgho est aussi riche en fibres. Elles se substituent facilement aux farines raffinées, ce qui vous fait profiter de petites gâteries sans forcément éprouver un gain de poids.



Sur le plan santé, le sorgho mérite tout notre intérêt. D’abord, il ne contient pas de gluten, ce qui convient à beaucoup de personnes sensibles au gluten. Il est riche en minéraux : fer, calcium et phosphore.











Yolande Jakin



