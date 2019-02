Quel cadeau offrir à la Saint-Valentin ?

La Saint Valentin, c’est LA fête de tous les amoureux. Alors, si vous aimez votre moitié, c’est l’occasion rêvée de le lui prouver en lui offrant un cadeau à la hauteur de vos sentiments… Encore faut-il trouver LA bonne idée cadeau St Valentin…



Cadeau romantique ou cadeau sexy, cadeau pour elle ou cadeau pour lui, on sélectionne, pour vous, toutes les bonnes idées de cadeaux pour réussir votre Saint Valentin !



Pour certains, la Saint Valentin, c’est une fête commerciale. Pour d’autres, c’est l’occasion rêvée pour déclarer sa flamme.



Si vous êtes en couple, ne croyez pas qu'on va vous dire que le cadeau est obligatoire : à chaque couple sa Saint-Valentin !



Cela dit, on a beau dire que la Saint Valentin ne passera pas par nous, quand la bonne copine a eu des fleurs au bureau, nous, on a juste un chouïa les glandes...



Quant aux célibataires qui s'apprêtent à célébrer leur meilleur Galentine's Day, cette sélection de cadeaux les concernent aussi. On offre son amour à ses ami(e)s, à ses amants, ou à soi-même, car il n'y a pas de raison de se priver.



Quel cadeau Saint Valentin pour une femme ?

Pas de panique, le choix est vaste ! Pour faire plaisir à sa dulcinée (ou à sa pote qu'on aime d'amour, ou à sa pote dernière célibataire de la bande, peu importe tant que c'est une femme qui le mérite), il n'y a que l'embarras du choix.



Dans la catégorie "cadeaux pour célébrer notre amour", d'abord, on demande un bijou, un bouquet de fleurs, une belle bague de fiançailles pour faire sa demande en mariage (on pose ça là, juste comme ça, par hasard), une bague tout court, de la jolie lingerie ou même, soyons fous, une invitation à fêter la Saint-Valentin à Poudlard !



Dans la catégorie des cadeaux classiques qui marchent toujours : un parfum, bien sûr, mais aussi du maquillage, un vêtement, un paquet de bonbons, une bonne sauce pomodoro e basilico qui ira sur des pasta cuisinées avec amour (les pâtes al dente, secret d'un couple qui dure, on vous dit !).



Aussi (et surtout), un simple "je t'aime" sur un post-it…



Quel cadeau Saint Valentin pour un homme ?

En quête de LA bonne idée cadeau Saint Valentin pour un homme ? Vous tombez (encore) à pic !



Dans la catégorie Amour avec un grand A, on demande une huile de massage (à vous de déterminer si vous l'offrez pour lui... ou pour ses mains sur votre dos), un joli slip (ou un boxer, chacun sa team) made in France, un kit de rasage pour donner mille baisers qui ne piquent pas (à vous, bien sûr), et des fleurs, car les hommes aussi aiment les fleurs !



Et comme le classique n'a pas fini de nous séduire, on n'hésite pas non plus à ressortir les idées cadeaux qu'on n'a pas pu faire à Noël : un vêtement, un parfum, une montre, un portefeuilles, un soin pour le corps, et des mots doux, bien sûr…



Quel cadeau Saint Valentin pour un couple ?

Puisque la Saint Valentin est la fête des amoureux, pourquoi ne pas penser à un cadeau pour deux ? Un voyage ou une nuit dans un palace, pour les plus gros budgets, ou un simple (mais délicieux) dîner romantique, au restaurant ou à la maison. Concoctez-vous le meilleur des menus de la Saint Valentin et vivez votre soirée à deux, rien qu'à deux.



Un massage pour deux, de bons chocolats ou une bonne bouteille de vin vous assurent également un (très) beau moment.



Vous croyez qu'on allait vous laisser partir sans idées cadeaux coquins ? C'était mal nous connaître. On ne saurait omettre de vous recommander des jeux de société qui pimentent la vie sexuelle, des lubrifiants gourmands ou des sextoys à inviter dans vos ébats, bien sûr...













afriquefemme.com