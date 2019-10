Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quel collier pour quelle robe de soirée ? Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019 à 11:20 | | 0 commentaire(s)| Collier plastron, ras du cou ou long sautoir : comment choisir le collier adapté à sa robe de soirée ? Petite leçon de style en trois temps.





Parce que le choix des accessoires est (presque) aussi important que celui de la tenue, on veille à associer sa robe de soirée avec un collier adapté. Quelques conseils pour éviter les superpositions maladroites et pour briller comme il se doit lors de nos prochaines nuits endiablées.



UN COLLIER PLASTRON AVEC UNE ROBE BUSTIER



La robe bustier a pour avantage de dévoiler les épaules, faisant ainsi apparaître un joli décolleté. En revanche, elle laisse un petit vide qu’on a très envie de combler. C’est pourquoi il vaut mieux la porter avec un collier plastron moderne et tendance. Avec une robe bustier rose pâle, par exemple, on choisira un collier de couleur nude dont les pierres vont même jusqu’à s’accorder avec la ceinture dorée.



UN COLLIER RAS DU COU AVEC UNE ROBE COL ROND



Avec une robe col rond qui recouvre la totalité du buste, quoi de plus efficace qu’un collier ras du cou qui semble avoir été imaginé exprès pour elle ? C’est l’accessoire idéal pour créer un effet d’optique et donner l’impression que le collier a directement été cousu sur la robe. On privilégie aussi le collier ras du cou lorsqu’on porte une tenue un brin rétro, comme ici avec une robe noire.

UN SAUTOIR AVEC UNE ROBE LONGUE



Une robe longue en voile léger avec un décolleté plongeant ? Inutile de chercher plus loin : c’est définitivement un sautoir qu’il nous faut. Aérien et nonchalant, il garantit une allure bohème, en particulier lorsque la coupe de robe est fluide. Et si l’envie nous prend d’en adopter une bleu marine aux imprimés mystiques, on assume à fond le côté princesse des mille et une nuits avec un sautoir à perles colorées.









Source: marieclaire.fr





