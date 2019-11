Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quelle bague porter à quel doigt ? Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 14:44 | | 0 commentaire(s)| Simple accessoire ou bijou d’une grande valeur sentimentale, la bague ne laisse personne indifférent. Elle ajoute une signature particulière à votre look. Chaque doigt a une signification. Savez-vous quelle bague porter à quel doigt?





Le pouce



- Le pouce représente l’âme d’une personne.

- Il est responsable de la tête, de la volonté et du cou.

- Il est même considéré comme le symbole de la force dans plusieurs cultures.

- On y porte les anneaux larges, ou encore ceux sertis de pierres dans des teintes de bleu et de vert.



L’index



- Lorsque l’on pointe du doigt, on utilise généralement l’index. Il s’agit également du premier doigt auquel on pense pour exécuter une action quelconque.

- En astrologie, on associe l’index à Jupiter.

- Certains affirment qu’une bague portée à l’index, tournée vers une autre personne, peut lui envoyer un fort coup d’énergie.

- On recommande d'y poter une bague en or, sertie d’une pierre bleue comme le saphir. Celui-ci vous apportera énergie et volonté, et il sera votre meilleur allié si vous voulez vous débarrasser de sentiments négatifs comme la jalousie ou l’adversité, entre autres.

- Quant à elle, l’opale favorisera la fertilité, l’amour et l’espoir.



Le majeur

- Le majeur agit sous l’influence de Saturne, et il apprécie particulièrement les pierres noires ou violettes. Une améthyste sur le majeur vous protégera contre l’inquiétude, et vous apportera tolérance et patience.

- Vous retrouverez par le fait même la tranquillité, la sérénité et l’harmonie.

- Si vous approchez d’une période de négociations importantes, vous pourriez également porter une bague en argent sur votre majeur. Elle vous aidera à gagner de la confiance.



L’annulaire



- L’annulaire gauche est le doigt réservé à l'alliance. La raison est toute simple: ce doigt serait relié directement au cœur, et il joue un rôle important au niveau de l’énergie.

- On y porte les pierres précieuses comme les diamants, ou encore les pierres aux couleurs de l’amour comme le rubis.

- En choisissant le bon alliage de pierres et de métal, vous influencerez positivement vos amours et vos amitiés.



L’auriculaire

- L’auriculaire (aussi appelé petit doigt) est protégé par Mercure.

- On y associe l’intelligence, la créativité, l’ingéniosité et les relations.

- Les pierres vertes conviennent parfaitement à l’auriculaire, tout particulièrement l’émeraude.

- Les créateurs, les constructeurs et les intellectuels devraient y porter une attention toute particulière.

Vous voilà désormais mieux informé lorsque vient le temps de savoir quelle bague porter à quel doigt. Qui sait, vous pourriez peut-être attirer la chance et le bonheur sans même le savoir!













Source: pagesjaunes.ca



