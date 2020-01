Quelles huiles végétales pour mon visage ?

Les huiles végétales sont de plus en plus tendance. Mais à chaque type de peau son huile... Pour en savoir plus, suivez ce petit guide. Les huiles végétales sont des corps gras obtenus par pression de fruits dits oléagineux, (comme la noix, la noisette, l’amande...), de graines (le sésame, les pépins de raisin, le nigelle…) ou encore de fleurs (le calendula, la rose, l’onagre…). Ces huiles végétales sont remplies d’acides gras essentiels, omégas 3 et 6, de vitamines et de phytostérols, qui vont permettre à chaque huile d’avoir ses propres propriétés et d’agir sur telles ou telles spécificités cutanées. Les huiles végétales s’utilisent pures en application sur la peau, mais vous pouvez aussi les mixer entre elles. Pour choisir une bonne huile végétale, préférez celles qui sont extraites par pression à froid. Cette technique va leur permettre de préserver toutes leurs vertus. Attention cependant, si vous êtes allergique aux fruits à coque, vous pouvez également l’être à certaines huiles végétales.



Si j’ai la peau sèche



Les peaux sèches peuvent utiliser de nombreuses huiles végétales qui vont venir nourrir et hydrater l’épiderme. Elles ont cependant besoin en particulier de vitamine E, réputée hydratante. Elles peuvent aussi se permettre d’utiliser des huiles végétales grasses, qui vont nourrir en profondeur la peau. Ainsi, les huiles à favoriser sont l’huile d’amande douce, l’huile d’avocat, ou encore l’huile de germe de blé, toutes les trois nourrissantes.