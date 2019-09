Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quels sont les avantages de la Vitamine E pour la peau Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 14:33 | | 0 commentaire(s)| Le plus grand atout de la vitamine E, c’est qu’elle est anti-oxydante. Cela signifie qu’elle protège nos cellules contre l’oxydation qui les abîme, en nous faisant vieillir au passage.

La vitamine E est nourrissante



La vitamine E hydrate en profondeur la peau déshydratée en la nourrissant de l’intérieur. Particulièrement conseillée pour les peaux sèches, il suffit d’appliquer l’huile directement sur la peau, ou d’en mélanger quelques gouttes à sa crème de nuit pour se réveiller avec un teint radieux et hydraté.



La vitamine E élimine les cernes



Les cernes peuvent être héréditaires mais elles peuvent aussi être dues à la fatigue, au stress ou à une mauvaise alimentation.



Dans ces cas-là, il est possible de les atténuer avec de l’huile de vitamine E. En effet, elle hydrate la peau fine de cette partie du visage et améliore la circulation sanguine responsable de la couleur sombre des cernes.



Pour ce faire, utilisez un produit à base d’huile de vitamine E ou prenez une capsule de vitamine E à avaler, coupez-là et appliquez le contenu comme un soin contour des yeux en effectuant des mouvements circulaires, matin et soir.

Elle est réparatrice



La vitamine E appliquée sur la peau permet d’augmenter le taux de nutriments dans l’épiderme. Cela permet de régénérer plus rapidement les cellules des tissus de la peau et d’alléger les cicatrices, tout comme les vergetures. On se contentera d’appliquer de l’huile de vitamine E directement sur la zone à traiter, et ce de manière régulière pour voir des résultats au bout de quelques semaines.



Pourquoi la vitamine E est-elle une vitamine "beauté" ?



Son effet antioxydant puissant protège les cellules de notre peau contre le vieillissement. Elle aide notre épiderme à rester aussi souple et lisse que possible. C’est donc l’une des vitamines “jeunesse”. Soulignons que la peau n’est pas seule concernée, les ongles et les cheveux bénéficient aussi de l’apport de vitamine E.















Yolande Jakin



Accueil Envoyer à un ami Partager