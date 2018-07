Qui est vraiment Jacques Attali ?

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Juillet 2018

Les différentes partie de la vidéo:

00:00 Introduction: son enfance, son esprit de contradiction: désir de justice/allégeance au grand capital

10:01 Attali et la "libération des moeurs"

11:33 Attali, homme d'influence dans le nouvel ordre mondial

18:29 Attali, le stratège

20:56 Attali et l'argent

24:29 Attali, les juifs et l'argent

35:30 Attali et l'économie

45:32 Attali et le transhumanisme - Sous-hommes et sur-hommes ?

55:21 Attali et sa conception de l'Europe

01:00:21 Conclusion