Qui pour arrêter ces amuseurs de la place publique? Par Mouhamadou Lamine Massaly (Depuis la Mecque) Même hors du pays,je suis avec beaucoup d'attention l'évolution de la scène politique au Sénégal, mon très cher pays. A la Mecque pour le petit "Oumra" j'ai vu et entendu par la magie des nouvelles technologies de l'information et de la communication la sortie malencontreuse des opposants regroupés dans le Yewwi Askan-Wi ( YAW).

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Octobre 2022 à 21:35 | | 0 commentaire(s)|

Prétextant de leur déplacement à Tivaouane pour les besoins du Mawloud 2022 (Gamou),Khalifa Ababacar Sall et sa bande se sont faits encore trop petits en crachant sans raison valable du venin sur le régime du Président Macky. Ils jouent alors à se faire peur en prenant la défense du violeur Ousmane Sonko. Que c'est ignoble dans ce pays qui s'appelle le Sénégal !



Tout le monde sait que la Cité religieuse de Seydi El Hadji Malick Sy Maodo ne doit pas servir de terreau et, surtout, en cette veille d'anniversaire de la naissance du Prophète Muhammad ( S.A.W ), pour lancer des diatribes . Sonko , Khalifa Sall, Habib Sy et Aïda Mbodji devraient avoir honte.



Aujourd'hui, toutes leurs entreprises sournoises sont tombées à l'eau et ils se font dans la délation, la supercherie et les accusations gratuites dans le dessein de pouvoir discréditer le Président Macky et son équipe. Peine perdue !



Si demain, la justice sénégalaise décide d'appeler Ousmane Sonko dans l'affaire qui le lie à Adji Sarr, personne ne pas l'en empêcher. Le Sénégal est un pays de droit. Sonko n'est pas un intouchable et s'il est fautif, il va subir le coup de la loi dans toute sa rigueur.







*Mouhamadou Lamine Massaly, Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR)- Depuis la Mecque.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook