Qui veut liquider Demba Kandji ?

Qui veut liquider ce brillant magistrat ? C'est la question que le tout le monde se pose . Là ou les fils des ministres ont bénéficié des passeports diplomatiques pourquoi pas ce brillant juge? Portrait



Celui qui a succédé à Cheikh Tidiane Diakhaté en 2010 comme Président de la Cour d'appel de Dakar est né en 1955 à Séokhaye dans la région de Thiès.



C'est dans la capitale du Rail que Demba Kandji effectue tout son cursus scolaire : le primaire à Thiénaba avec à la clé l'obtention du Certificat d'études primaires et élémentaires, et le secondaire au lycée Charles De Gaulle, en premier lieu, ensuite à Malick Sy. C'est dans ce célèbre lycée de la ville de Thiès qu'il obtient son Baccalauréat avant d'aller poursuivre ses études supérieures à la Faculté de Droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Après quatre années à l'Ucad, sanctionnées par l'obtention de la Maîtrise, il passe avec succès le concours d'entrée de l'Ecole nationale de l'Administration et de la Magistrature (Enam).



Après deux ans dans cette prestigieuse école, ce passionné de littérature et de philosophie débute sa carrière professionnelle comme juge suppléant à Diourbel, où il officiera jusqu'au milieu des années 1980 et sa promotion comme Président du tribunal régional de Louga.



Ce n'est qu'en 1988 qu'il atterrit à Dakar où sa carrière va suivre une trajectoire linéaire. Il a tour à tour été juge d'instruction, Président de la première chambre du tribunal correctionnel de Dakar de 1989 à 1996, Doyen des juges d'instruction. Il s'est également distingué dans les fonctions d'Avocat général à la Cour d'Appel de Dakar, de Président de la chambre civile et commerciale et de Directeur des Affaires criminelles et des Grâces. Un parcours qui force indubitablement le respect malgré tout.