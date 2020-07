Quotidiens Stades et Sunu Lamb: Réduction des salaires de 30% imposée aux employés, la tension monte Le groupe Africome qui édite les quotidiens sportifs "Stades" et "Sunu Lamb" veut diminuer le salaire de ses travailleurs de 30%. Ces derniers ne l'entendent pas de cette oreille même s'ils se disent prêts à faire des concessions. Mais...

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Juillet 2020 à 09:32 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Ibra Kane qui est à la tête du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), a toujours dénoncé la situation des journalistes dans certaines entreprises de presse, qui sont livrés à eux-mêmes.



La première rencontre fut houleuse car, face au refus des journalistes, la direction a affirmé qu'elle va fermer le quotidien de lutte "Sunu Lamb" et licencier au moins neuf (09) personnes, dont Iba Kane et Abdoulaye Dembélé.



Même si c'était un argument pour faire peur (pour le moment), cela a porté ses fruits, car ces derniers acceptent une réduction de 5%, mais à une condition: que ce reliquat leur soit retourné quand la situation sera plus clémente. Et ce qui ne passe pas selon eux, " on veut diminuer nos salaires à l'exception d'eux trois, les patrons quoi ".



Une autre réunion prévue cette semaine, mais la direction campe sur ses positions. Ce sera 30% ou la porte !



