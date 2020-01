RD Congo: Un cadeau du Directeur de Cabinet de Tshisekedi au fils d’un conseiller de Kagame, crée une vive polémique

Lors de la cérémonie qui s’est déroulée le samedi 4 janvier 2020, Monsieur Kamerhe a offert aux jeunes mariés, « 30 vaches », au nom de l’Etat congolais. « Nous avons, conformément à notre tradition, quand on va à un mariage, on donne toujours des vaches, et donc nous avons décidé de donner 30 vaches aux jeunes mariés. D’avantages seulement, renforcer les liens entre le Rwanda et le Kivu, la RDC et le Rwanda, puisque je voudrais dire au jeune homme que quand les vaches-là vont mettre bas, il va me trouver chaque fois du lait, c’est la tradition », a déclaré Vital Kamerhe dont la vidéo où il s’exprime circule sur la toile.



Un cadeau qui a créé une polémique chez les Congolais, particulièrement sur la toile.



Un journaliste a écrit sur Twitter : « Je n’ai rien, alors rien contre les Rwandais mais M. Vital Kamerhe, je crois qu’en pleine menace de balkanisation de notre pays, vous qui êtes le n°1 du cabinet du président? devriez éviter de cracher sur nos morts en allant fêter avec l’ennemi. C’est aujourd’hui que je vous découvre. Triste ».



« Au Rwanda, lors du mariage du fils de James Kabarebe, Vital Kamerhe a donné 30 vaches aux mariés, pourtant au Kasaï les gens meurent de la famine, et cela intervient alors que nous sommes à la recherche d’une somme colossale de 15 millions USD miraculeusement disparus », s’insurge un militant du mouvement LUCHA sur Facebook.