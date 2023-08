RENCONTRE EN 1685 ENTRE LE BRACK YERIM KODE MBODJ ET LE CHEF DU COMPTOIR DE SAINT-LOUIS, LE SIEUR MICHEL JAJOLET DE LA COURBE, LORS DE SON VOYAGE FAIT À LA CÔTE D’AFRIQUE En cette période, ayant appris que le Brac, roi d'Houale (Walo), dans le pays où notre habitation (île de Saint-Louis) est située, se trouvait à Montaubé (Toubé), un village à deux lieues (environ 9 kilomètres) de notre position, et que Damel, roi de Cayor, lui avait fait don du pays environnant, il était de coutume que lorsqu'il s'approchait de l'habitation, de lui rendre visite et de lui apporter un présent ainsi qu'aux grands du pays qui l'accompagnaient. J'ai alors fait armer une barque et emmené avec moi le Sieur de Ronsy, responsable du magasin, et deux autres commis. Une fois arrivés devant le village où se trouvait ce roi, j'ai fait tirer un coup de canon pour annoncer ma venue.



Peu après, il est apparu monté sur un magnifique cheval barbe. Une fois arrivé au bord de l'eau avec sa cour, il est descendu de cheval et est monté à bord de ma barque, accompagné seulement de trois de ses favoris et de quelques guiriots (griots). Mon interprète ou maître de langue l'ayant présenté, je l'ai accueilli à l'entrée de ma chambre sans retirer mon chapeau, tout comme lui n'a pas ôté son bonnet. Je lui ai simplement tendu la main, et après l'avoir introduit, je l'ai fait asseoir à ma droite sur mon lit, où il s'est accroupi après un moment.



J'ai fait asseoir ses favoris, du nom de Malo, Guiodin et Membrose, sur un banc à côté de lui, et mes officiers en face d'eux et près de moi. Nous nous sommes observés attentivement pendant un certain temps, sans parler, puis, en faisant venir mon interprète, je lui ai fait savoir que je croyais qu'en étant si proche de mon habitation, il pourrait y faire un séjour. Cependant, sachant que les rois n'entrent pas dans les habitations des Blancs et souhaitant le connaître et établir une amitié avec lui, je suis venu à sa rencontre pour lui offrir un présent. Ce présent consistait en un petit baril d'eau-de-vie, dont je savais qu'il était friand, une écharpe écarlate pour lui faire une ceinture, une housse de drap rouge pour son cheval, six écheveaux de laine de différentes couleurs pour qu'il puisse en faire de la frange et de la broderie à leur manière, ainsi que deux feuilles de papier pour confectionner des gris-gris. À cela, j'ai ajouté deux onces de clous de girofle, un rang de corail et une masse de gros galets à donner à ses femmes, ce qui lui a semblé très satisfaisant.



Après avoir également offert un présent à chacun des grands qui l'accompagnaient, il m'a fait dire qu'il était très reconnaissant de ma visite. Il m'a expliqué que s'il avait eu la permission d'entrer dans l'habitation des Blancs, il m'aurait devancé. Cependant, ni son père, ni son grand-père, ni son arrière-grand-père, ni aucun de ses prédécesseurs n'avaient jamais franchi ce seuil, et par conséquent, il ne lui était pas permis de le faire.



Par la suite, Malo, qui est le plus haut dignitaire du pays, établissant et destituant le roi à sa guise, et agissant comme le contrôleur de ses actes, s'est levé avec les deux autres favoris et, après avoir retiré son bonnet, m'a également exprimé ses salutations.



Pendant ce temps, les guiriots (griots) qui se tenaient à la porte de la chambre chantaient à tue-tête mes louanges, accompagnant leur voix avec leur instrument à trois cordes, orné de grelots. Ils disaient que ma grandeur était visible à travers les présents offerts au roi, et que personne avant moi n'avait été aussi généreux, espérant que je le serais également envers eux. Les autres guiriots restés au bord de l'eau faisaient retentir leurs tambours de manière assourdissante et criaient à pleine voix, me nommant Samba Bourguaye (Samba Bour guédj, signifiant "maître de la mer").



Ensuite, le roi a examiné ma tenue : un habit bleu ajusté avec des ornements en or et une veste d'été cramoisie et blanche. Il a apprécié grandement cela et m'a demandé si je pouvais lui procurer un habit de la même sorte. J'ai expliqué qu'il n'y en avait pas sur place, mais que je pourrais en faire venir de France pour lui. Il m'a promis, en prenant ma main, qu'il me paierait trois captifs en échange. Il a particulièrement admiré la coupe de mon habit et les manches amples, trouvant cela très élégant. Cependant, il n'a pas apprécié nos culottes qui étaient trop serrées, car les siennes, comme mentionné précédemment, mesurent plus de six aunes de large. Il a ensuite examiné mon chapeau à plume blanche, l'a posé sur sa tête et a demandé à ses grands, en riant, si cela lui allait bien, ce qui a de nouveau encouragé les guiriots à chanter.



Pour sa part, il était habillé à la manière des nègres décrite précédemment, avec un habit fait de pagne de Maures, estimé à la valeur d'un captif. Ce pagne était constitué de bandes de toile de coton noires et fines, large d'environ un demi-pied, lustrées comme un treillis, cousues ensemble. Il avait accroché autour de son cou un macaton de cuir rouge, un étui carré dans lequel il conservait toujours son Coran, étant musulman. Son bonnet et son habit étaient ornés de gris-gris. Ses sandales différaient de celles des autres, ressemblant à de petites bottines ou brodequins montant jusqu'au mollet, ce type de chaussure étant porté par tous les rois de la région.



Lorsqu'il est monté à bord de la barque, ses éperons ont été retirés. Il était grand et bien bâti, peut-être âgé de 45 ans. Son allure était noble et sa voix très agréable, bien que son visage ne soit pas considéré comme beau, avec de petits yeux et un nez large et aplati.



Après avoir discuté un certain temps, il s'est allongé familièrement sur mon lit, puis a demandé à boire. Je lui ai fait apporter une tasse en argent, dans laquelle l'un de ses grands a versé de l'eau-de-vie, en a goûté et lui a ensuite présenté. Il en a bu à ma santé et a partagé le reste avec l'un de ses guiriots. Les autres ont également bu à ma santé.



Il m'a parlé d'un voyage prévu à la cour du roi de Cayor, appelé Damel, qui est un titre de dignité commun à tous les rois de la région s'étendant de la rivière du Sénégal à environ cinq lieues au-delà du Cap Vert, jusqu'à un endroit appelé Bregny (Bargny).



Il prévoyait de rendre visite à ce roi pour le remercier du territoire qu'il lui avait accordé, et il m'a demandé conseil à ce sujet. Je lui ai conseillé de se fier à la bonne foi du roi Damel, étant persuadé que Damel était son ami, comme en témoignait le présent qui lui avait été offert. Cependant, je lui ai recommandé de rester vigilant et d'ordonner à ses gens de ne pas le quitter. Ils ont tous approuvé mon conseil en disant "de gala" (deug la, c'est-à-dire "très bien, c'est vrai").



Il m'a demandé de lui prêter quelques écharpes, macatons en argent et autres ornements afin d'être plus élégant. Cependant, sachant que prêter à ces rois équivaut à des pertes, je me suis excusé en expliquant que tout avait été envoyé pour le commerce.



Voyant qu'il était déçu car il souhaitait particulièrement briller lors de ce voyage extraordinaire, je me suis souvenu qu'il restait deux écharpes au magasin. Je lui ai alors proposé de les lui prêter, ainsi qu'un sabre en argent. Cette proposition l'a satisfait.



Peu de temps après, il a pris congé de moi. Lorsqu'il est descendu de la barque, ses éperons lui ont été restitués. Tenant sa sagaie, qui était aussi longue qu'une demi-pique, de la main droite, il a monté à cheval du côté gauche. Il a pris l'étrier droit, saisi la bride et la poignée de la selle de sa main gauche, tout en s'appuyant sur sa sagaie de la main droite, puis s'est élancé sur son cheval. Toute sa suite a fait de même, se lançant dans une course pour démontrer leur habileté. Ils simulaient lancer leurs sagaies à la fin de leur course, puis galopaient à toute vitesse jusqu'au bord de l'eau. Après avoir répété ce manège plusieurs fois, ils sont repartis.



Extrait de l'ouvrage "Premier voyage Du Sieur Michel Jajolet De La Courbe fait à la Coste d'Afrique en 1685".

